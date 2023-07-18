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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

كتب:

مريم حنفي
12:08 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في البنوك المصرية مسجلا في البنك المركزي المصري 34.63 جنيه للشراء و34.77 جنيه للبيع. 

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في البنوك، والذي جاء كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم

- يبلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 34.55 جنيه للشراء و34.78 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك مصر

- يسجل سعر اليورو في بنك مصر 34.55 جنيه للشراء، أما سعر البيع يبلغ 34.74 جنيه. 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي «CIB»

- وعن سعر اليورو في البنك التجاري الدولي «CIB» اليوم، سجل 34.66 جنيه للبيع أما سعر الشراء يبلغ 34.84 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

 - سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 34.66 جنيه للشراء و34.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية 

- كما يبلغ سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، 34.55 جنيه للشراء أما سعر البيع فسجل 34.72 جنيه. 

سعر اليورو في بنك «كريدي أجريكول»

- فيما يبلغ سعر اليورو في بنك «كريدي أجريكول»، اليوم الثلاثاء، 34.66 جنيه للشراء و34.85 جنيه للبيع. 

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بقلم مريم حنفي