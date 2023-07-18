سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ
كتب:
مريم حنفي
12:08 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
سعر اليورو اليوم
استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في البنوك المصرية مسجلا في البنك المركزي المصري 34.63 جنيه للشراء و34.77 جنيه للبيع.
وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في البنوك، والذي جاء كما يلي:
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم
- يبلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 34.55 جنيه للشراء و34.78 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
- يسجل سعر اليورو في بنك مصر 34.55 جنيه للشراء، أما سعر البيع يبلغ 34.74 جنيه.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي «CIB»
- وعن سعر اليورو في البنك التجاري الدولي «CIB» اليوم، سجل 34.66 جنيه للبيع أما سعر الشراء يبلغ 34.84 جنيه.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
- سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 34.66 جنيه للشراء و34.84 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
- كما يبلغ سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، 34.55 جنيه للشراء أما سعر البيع فسجل 34.72 جنيه.
سعر اليورو في بنك «كريدي أجريكول»
- فيما يبلغ سعر اليورو في بنك «كريدي أجريكول»، اليوم الثلاثاء، 34.66 جنيه للشراء و34.85 جنيه للبيع.