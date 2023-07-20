5 قتلى جراء انهيار أرضي في الهند.. والمياه تحاصر 100 شخص (فيديو)

لقى خمسة أشخاص حتفهم جراء وقوع انهيار أرضى في مقاطعة «رايجاد» بولاية «ماهاراشترا» الهندية، فيما لا تزال هناك مخاوف من محاصرة المياه لأكثر من 100 شخص.

من جهتها ذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس أنه تم إجلاء 75 شخصا من منازلهم حتى الآن، مشيرة إلى أن الانهيار الأرضي تسبب في دفن نحو 30 منزلا تحت الأنقاض.

عمال الإنقاذ واجهوا صعوبة في التعامل مع التضاريس الوعرة

وأضافت القناة أن فريقين من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وصلا إلى موقع الانهيار من أجل المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، كما وصل رجال الإطفاء وقوات الشرطة أيضا.

فيما قال مسؤولون إن عمال الإنقاذ في الهند واجهوا صعوبة في التضاريس الوعرة وسوء الأحوال الجوية اليوم الخميس، أثناء بحثهم عن ناجين من انهيار أرضي أودى بحياة خمسة أشخاص على الأقل في قرية جبلية بعد هطول أمطار غزيرة على المنحدرات، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وتسببت موجة الحر الشديد وحرائق الغابات والأمطار الغزيرة والفيضانات في إحداث فوضى في جميع أنحاء العالم في الأيام الأخيرة ، مما أثار مخاوف جديدة بشأن وتيرة تغير المناخ.

وقال مسؤولون في الهند إن الأرض انهارت في منتصف الليل في قرية إيرشالوادي الصغيرة النائية بولاية ماهاراشترا الغربية على بعد 60 كيلومترا من مومباي.

فادنافيس: إجلاء 75 شخصا وتوفي خمسة أشخاص حتى الآن

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء ديفيندرا فادنافيس على تويتر: «عاشت 48 أسرة هناك، تم إجلاء 75 شخصا وتوفي خمسة أشخاص حتى الآن».

وذكرت تقارير أولية أنه يخشى أن يكون حوالي 100 شخص محاصرين تحت الأنقاض وأن عمال الإنقاذ يكافحون تحت الأمطار الغزيرة للعثور على ناجين بينما ينتظر الأقارب الأخبار في قاعدة الجبل.

إس بي سينغ: علينا إزالة الحطام يدويا وهو ما قد يستغرق الكثير من الوقت

فيما قال إس بي سينغ، المسؤول بالقوة الوطنية للاستجابة للكوارث ، المسؤولة عن الإنقاذ ، لصحيفة إنديان إكسبرس إن «الأنقاض في بعض الأماكن يبلغ عمقها من 10 إلى 29 قدما، من الصعب إحضار آلات ثقيلة إلى هذا المكان، وتستغرق الرحلة 2.8 كيلومترات للوصول إلى الموقع وعلينا إزالة الحطام يدويا وهو ما قد يستغرق الكثير من الوقت».