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«الأرصاد»: على أوروبا أن تعتاد درجات الحرارة المرتفعة

كتب:

محمد متولي
10:27 ص | الخميس 20 يوليو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

نصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، بتجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال فترة الظهيرة تحديدا، وحال استلزم التواجد في الشارع لفترة طويلة، فيجب على الشخص الاستعانة بغطاء للرأس من أجل الحماية من أشعة الشمس المباشرة.

غانم: ننصح بالاعتياد على حالة الطقس الحالية

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، والمذاع على فضائية «DMC»، أنّ المنظمة العالمية للأرصاد الجوية طالبت عدّة دول أوروبية، بأن يعتادوا على حالة الطقس الحالية والارتفاع في درجات الحرارة، بعد أن باتت ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية أمر واقع.

وأوضحت أنّ العالم بأسره يشهد زيادة في الانبعاثات الكربونية واحترار عالمي موجود في كل دول العالم: «الأسبوع الأول في شهر يوليو، وصل متوسط درجات الحرارة العالمية إلى أرقام قياسية لم نراها منذ مئات السنين بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وخلال العام الجاري فنحن نتأثر بظاهرة النينو والمرتبطة بارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية».

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