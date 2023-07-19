«الأرصاد»: عام 2023 الأكثر سخونة بالنسبة للمتوسطات المناخية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن عام 2023 هو الأكثر سخونة بالنسبة للمتوسطات المناخية، كاشفة عن أبرز الظواهر المناخية التي شهدها العام الجاري، وهي ظاهرتا «القبة الحرارية والنينو».

وقالت غانم، إن القبة الحرارية عبارة عن وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كم من سطح الأرض، ويعمل على زيادة درجات الحرارة كلما انخفضنا إلى مستويات أقل وقريبة من سطح الأرض، حيث تزداد درجات الحرارة بشكل كبير، موضحة أن «القبة الحرارية لها علاقة بالتغيرات المناخية، فالمتوسط العالمي لدرجات الحرارة 15 درجة مئوية، لكن هذا الرقم ارتفع إلى 16.5 درجة، وهذا العام وصل لـ17.2 درجة، ومن الوارد أن نرى أرقاما قياسية أخرى في السنة المقبلة أو تقل وتنخفض مقارنة بالأعوام الماضية».

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على قناة «dmc»، أنّ درجات الحرارة المعلنة تكون مقاسة على ارتفاع مترين من سطح الأرض، طبقا للشروط التي تضعها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كما أن القبة الحرارية تعمل على حجز الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، وبالتالي فإن الرطوبة تزيد الإحساس بدرجات الحرارة بشكل كبير.

وتابعت، أن درجة الحرارة المحسوسة تكون أعلى من درجة الحرارة المقاسة من 2 درجة إلى 3 درجات تقريبا، بسبب الرطوبة المرتفعة، وهو ما يقلل نسب الأكسجين في الغلاف الجوي، فنشعر باختناق وصعوبة التنفس ولا نشعر بالارتياح نتيجة لارتفاع الرطوبة وهو ما يحدث خلال هذه الفترة.

وأكدت، أن ما يؤثر علينا في الفترة الحالية هو «النينو والقبة الحرارية»، فظاهرة «النينو» تعبر عن درجات الحرارة في المتوسط، أما القبة الحرارية، فإنها درجات الحرارة اليومية، لافتةً إلى أن عام 2023 هو الأكثر سخونة بالنسبة للمتوسطات المناخية.