الأرصاد تعلن سبب ارتفاع نسبة الرطوبة في مصر وموعد انتهاء الموجة الحارة

موجة حارة تتعرض لها البلاد، خلال تلك الفترة، تسببت في ارتفاع درجات الحرارة وأيضا زيادة نسبة الرطوبة، وذلك نتيجة التأثر بالمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، الذي يكون على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلومترات من سطح الأرض، أو ما يطلق عليه «القبة الحرارية».

سبب ارتفاع نسبة الرطوبة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن سبب ارتفاع نسبة الرطوبة في مصر، مشيرة إلى أنه بسبب تأثر سطح الأرض بمنخفض الهند الموسمي، الذي يحمل كتلة هوائية شديدة الحرارة محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، ما يؤدي إلى زيادة نسب الرطوبة في الجو، والشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، «هناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة ونسب الرطوبة، وفي بعض المناطق هناك هدوء في سرعات الرياح، ومن ثم هناك إحساس بارتفاع كبير في درجات الحرارة».

وقالت الدكتورة منار غانم، خبيرة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهي ما تسمى «القبة الحرارية»، كما يتأثر سطح الأرض بمنخفض الهند الموسمي، الذي يحمل كتلة هوائية شديدة الحرارة.

وتابعت خبيرة الأرصاد الجوية، إن ظاهرة القبة الحرارية تعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بسبب غياب السحب، ما يتسبب في زيادة الإشعاع الشمسي المؤثر على الأرض، موضحة أن سبب الشعور بارتفاع درجة الحرارة في المناطق ذات الرطوبة العالية، وكلما ارتفعت نسب الرطوبة تقلل من عملية تبخر العرق من جسم الإنسان فيحدث خلل في تبريد الجسم.

وأشارت «غانم» إلى أن الكتل الهوائية الموجودة على سطح الأرض قادمة من مناطق شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، وفي طريقها إلينا تمر على البحر المتوسط، إذ يحدث لها بعض التعديلات التي تساعد على انخفاض درجات حرارتها وعلى الرغم من ذلك إلا أنها تعمل على زيادة نسب الرطوبة، وذلك لأنّ الهواء الساخن يكون مُحملًا بكميات كبيرة من بخار الماء.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن موعد انتهاء الموجة الحارة سيكون بداية من الأسبوع المقبل، أي بعد نحو 3 أيام من الآن، متوقعة أن تنخفض درجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات.