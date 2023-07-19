معلومات عن الموجة الحارة وموعد انتهائها.. «الأرصاد» تحذر

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تأثير الموجة الحارة، وارتفاع درجات الحرارة اليوم، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، إذ يسود طقس شديد الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة، نهارًا على جميع الأنحاء، بقيم أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، إذ تترفع الحرارة بين 3-4 درجات، بسبب تأثر مصر بظاهرة القبة الحارية التي تؤثر على جميع دول البحر المتوسط ووشمال إفريقيا وتمتد إلى دول المغرب العربي.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ اليوم بدء التحسن التدريجي في درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بدءًا من اليوم وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ ذروة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة كانت أمس الثلاثاء ومن المتوقع أن نشهد انخفاضًا تدريجيًا فى درجات الحرارة بدءًا من غدٍ الخميس، على القاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى، بعد انتهاء ذروة الطقس شديد الحرارة، في حين تظل نسب الرطوبة مرتفعة، مع استمرار نشاط الرياح على جنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة الخميس 20 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 21 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

تحذيرات الأرصاد

وحذرت الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر للشمس خاصة خلال الفترة من 12 ظهرا وحتى 4 عصرا، حيث يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، كما حذّرت من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، لذا يجب ارتداء الملابس القطنية، وشرب الكثير من السوائل والمياه.