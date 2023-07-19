تعرف على وظائف «تعليم سوهاج» والمستندات والشروط المطلوبة

أعلنت محافظة سوهاج عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة مدرية التربية والتعليم، لعدد من الوظائف مثل «معلم أول، ومديري إدارة، ومديري مدرسة، ووكيل مدرسة».

وتنشر «الوطن» الوظائف التي تتطلبها مديرية التربية والتعليم، وجاءت المستندات المطلوبة للمتقدمين إلى الوظائف الحكومية، كالتالي:

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن حاجتها إلى لعدد 535 موجه نشاط.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج بحاجتها إلى لعدد 43 موجه نشاط، بدرجة كبير معلمين.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بحاجتها إلى لعدد 81 موجه أول مادة نشاط، بدرجة كبير معلمين.

المستندات المطلوبة:

1- استمارة الترشيح الصادرة من التنسيق المختص بالمديرية للوظيفة المتقدم إليها المرشح وتقديمهاللتنسيق المختص بالإدارة وذلك بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية .

2- صحيفة أحوال اليكترونية حديثة ومعتمدة من ملفات الإدارة التابع لها موضحا بها تقارير العامين السابقين والجزاءات والحالة للمحاكمة التأديبية والجنائية حتى تاريخ التقدم.

3- صورة بطاقة الرقم القومي.

4- صورة طبق الأصل من المؤهلات الدراسية.

5- صورة طبق الأصل من آخر تقريرين.

6- صورة سارية ومعتمدة من شهادة اجتياز البرنامج التدريبي لألكاديمية (مهارات الإدارة التعليمية).

7- السيرة الذاتية للمرشح موضحا بها الوظائف السابقة وتواريخها والدورات التدريبية الحاصل عليها.

8- تحليل مخدرات صادر من أحد المستشفيات الحكومية أو الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وجاء موعد بداية الإعلان: 2023/07/18، من نهاية الإعلان: 2023/08/08.