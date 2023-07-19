«الصحة» توضح أعراض وعلاج حمى الضنك.. لا تستدعي المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنّ علاج حمى الضنك يتمثل في علاج الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب، والتي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة بتناول باراسيتمال والراحة التامة، والحصول على السوائل المتعددة، مشيرة إلى أنّ الأعراض تظهر في غضون يومين إلى 3 أيام، ومع الالتزام بالعلاج يشفى المريض في غضون أسبوع.

علاج حمى الضنك.. وأعراضها

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ الحالات التي تصاب بحمى الضنك لا تحتاج إلى الدخول للمستشفيات، مشيرًا إلى أنّه لا توجد أي وفيات نتجت عن انتشار حمى الضنك، مشيرة إلى أنّ أعراض حمى الضنك تتمثل في «صداع حاد، ألم خلف العينين، آلام بالعضلات والمفاصل، غثيان، قيء، انتفاخ الغدد، طفح جلدي».

طرق نقل عدوى حمى الضنك

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنّ حمى الضنك عبارة عن عدوى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك، والذي لا يتنقل بشكل مباشر من البشر إلى البشر، لكن ينتقل عن طريق البعوض ولساعته، مُطمئنة المواطنين بأنه لا داعي لقلق خاصة أن العلاج متوفر، مؤكدة أنّ البعوضة تتواجد داخل المياه الراكدة، والصرف غير المغطى وكذلك الخزانات المكشوفة، والتي تعتبر بيئة مناسبة له، موضحة أنّ أفضل سبل المكافحة هي تحسين مستوى النظافة العامة، والعمل على منع تواجد القمامة والمستنقعات والمياه الراكدة.