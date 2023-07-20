توجيهات عاجلة من وزير الصحة للمستشفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن توجيهات أصدرها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان بشأن رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية بسبب ارتفاع درجة الحرارة والتعامل مع أى طارئ يمكن أن يحدث بسبب الإجهاد الحراري وخطر التعرض لأشعة الشمس.

توفير كافة الأدوية ونواقصها

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جميع المستشفيات لديها توجيهات بالتعامل الفوري مع الحالات والعمل على توفير النواقص من الأدوية وتأمين المخزون الاسترتيجي لها، مشيرة إلى زيادة أعداد مقاعد الخطوط الساخنة لوزارة الصحة والسكان للرد السريع على تساؤلات المواطنين وتوجيهاتهم الى أقرب مستشفى في حال طلب الرعاية الصحية لهم.

أعراض إذا ظهرت لا تتجاهلها

وأضاف المصدر أن هناك مجموعة من الأعراض في حال ظهورها على المواطنين خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة، عليهم التوجه بشكل مباشر إلى المستشفى وعدم إهمالها، وهي الخمول الشديد والتعرق بشكل ملحوظ، وسرعة ضربات القلب، والغثيان، وانخفاض ضغط الدم خاصةً عند الوقوف، والتقلصات العضلية المؤلمة، لافتا إلى أن هذه الأعراض تشير إلى الإصابة بالإجهاد الحراري، وعلى المواطنين خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة الحرص على الاهتمام بشرب المياه، وكذلك ارتداء القبعات للوقاية من المضاعفات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وطالب المصدر المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر إلى التكييفات خلال ارتفاع درجة الحرارة، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإصابات بالإنفلونزا ونزلات البرد خلال هذه الفترة بسبب المراوح والتكيفيات، وهو أمر طبيعي ويحدث كل عام من هذا التوقيت.