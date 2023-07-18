وزير الصحة: فعاليات لدعم صحة المرأة في الشرقية ضمن «100 يوم صحة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنّ اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، نظمت عددا من الفعاليات لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة الشرقية، ضمن فعاليات الحملة الرئاسية «100 يوم صحة».

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّه بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، انتهت اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، برئاسة الدكتور هشام الغزالي، لزيارة مركز طبي النحال، التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل بالمبادرة، وذلك بحضور وكيل الوزارة الدكتور هشام شوقي مسعود.

حملة 100 يوم صحة

كما تم الالتقاء بالجمهور والسيدات المنتفعات بالمبادرة، وتبادل الحوار معهم لمعرف مدى رضائهم عن مستوى الخدمة المقدمة، والالتقاء بفريق عمل المبادرة الرئاسية، للوقوف على طبيعة العمل داخل المركز الطبي، والعمل على توفير أي احتياجات لتحسين جودة الأداء.

وعقب ذلك تم عمل ندوة توعوية بحضور رجال الدين وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وعدد من المتعافين من سرطان الثدي، وبعض الأطباء والتمريض والإداريون، وتناولت المناقشات إنجازات المبادرة في الشرقية، و استعراض أعداد الكشف، و طرق التحفيز و تحسين الخدمة.

قصص النجاح لـ3 ناجيات من سرطان الثدي

وشهدت المناقشات، الاستماع إلى قصص النجاح لـ3 ناجيات من سرطان الثدي، وجرى تقديم درع المبادرة للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية تقديرا لجهودهما في دعم صحة المرأة.

واستكمالا لمحاور المبادرة، ونظرا لأهمية التدريب للكوادر البشرية، جرى تنسيق محاضرات ورش عمل علي مدار اليوم في مستشفى الأحرار بالزقازيق، شملت التدريب على الكشف الآكلينيكي لأطباء الفحص الأولي، وورشة أخرى لكتابة تقارير الرنين المغناطيسي على الثدي، أما محاضرات الجراحة فشملت أحدث طرق جراحة الثدي التحفظية، ومناقشة الحالات المستعصية في ورشة عمل خاصة بالباثولوجي.

وتم عمل لجنة متعددة التخصصات تضم لفيف من أساتذة الأورام بالمستشفيات الجامعية واستشاريين أورام وأشعة وباثولوجي وجراحة أورام من مختلف مراكز الأورام في وزارة الصحة، لتقييم حالات أورام الثدي.

كما قدّم رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، الشكر للفرق الطبية بالمبادرة، على جهودهم المخلصة المبذولة، وحرصهم على تحقيق المستهدف بنسبة اقتربت من 100%، مشيرا إلى أنّ محافظة الشرقية تعد من أعلى المحافظات على مستوى الجمهورية في معدلات العمل المحققة لفحص السيدات ضمن خطة المبادرة الرئاسية.