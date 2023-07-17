تراجع أسعار البترول العالمية نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين

تراجعت أسعار البترول العالمية في التعاملات الآسيوية، اليوم، خلال أول تعاملات الأسبوع، متراجعة عن المستويات المرتفعة الأخيرة حيث أظهرت البيانات أن التعافي الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، قد تباطأ بشكل كبير في الربع الثاني.

كما شهدت أسعار البترول الخام جلسة ممتدة من عمليات جني الأرباح في التعاملات الآسيوية، بعد أن قفزت بالقرب من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر الأسبوع الماضي، وكان ضعف الدولار والتفاؤل بشأن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة من أكبر العوامل الدافعة للارتفاع، لكن هذا الارتفاع توقف إلى حد ما يوم الجمعة بعد أن أشارت البيانات إلى أن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي والإنفاق لا يزال قوياً - وهو اتجاه يمكن أن ينذر بتضخم ثابت في البلاد ويدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاحتفاظ بسياسته المتشددة، وفق موقع «إنفيستينج».

تراجع أسعار البترول

وتراجعت العقود الآجلة لخام عقود نفط برنت بنسبة 0.9% إلى 79.13 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9% إلى 74.62 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 22:21 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (02:21 بتوقيت جرينتش). في حين ارتفع كلا العقدين بشكل حاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مستفيدين أيضًا من بوادر تقلص الإمدادات في أعقاب إغلاق حقول النفط والتحميل في نيجيريا وليبيا.

ضعف الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثاني

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من الصين أن النمو الاقتصادي في أكبر مستورد للنفط في العالم تباطأ بشكل كبير منذ الربع الأول.

وقوضت القراءات الاقتصادية الضعيفة من الصين إلى حد كبير التوقعات بأن الانتعاش في البلاد سيدفع الطلب العالمي على النفط الخام إلى مستويات قياسية هذا العام، كما يبدو الآن أن الانتعاش في البلاد بدأ ينفد، على الرغم من رفع تدابير مكافحة كوفيد في وقت سابق من العام.

ومع ذلك، أظهرت البيانات التجارية الأخيرة أن واردات الصين من النفط ظلت قوية إلى حد كبير، مدعومة جزئيًا ببناء مخزون المصافي (:2030) وسط أسعار خام منخفضة نسبيًا، لكن الطلب الصيني على الوقود ظل تحت الضغط، وسط تباطؤ النشاط التجاري.