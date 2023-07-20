تنسيق مدرسة «إيجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية.. الشروط والتخصص

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة «إيجيبت جولد»، للتكنولوجيا التطبيقية والتخصصات وشروط التقديم والقبول، وذلك بعد فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تنسيق مدرسة «إيجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم بمدرسة «إيجيبت جولد»، للتكنولوجيا التطبيقية يستمر حتي 31 يوليو الجاري، وأن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة من بينها المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

المميزات

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيس تنقل الطالب ألماكن التدريب.

- توفير وجبة غذائية.

شروط التقديم

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023.

- ألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- ألا يقل مجموع اللغة الإنجليزية عن 80%.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة - الجيزة - القليوبية».

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر المقبل.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تقرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

- التخصص: تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

- سنوات الدراسة: ثلاث سنوات.