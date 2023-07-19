موعد ونظام اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في عين شمس.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إجراء اختبارات القبول بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين في عين شمس، مشيرًا إلى أنه يتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة، بمعرفة الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية.

نظام اختبارات القبول بمدارس المتفوقين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، نظام اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في عين شمس:-

- الامتحان اختبار مسابقة للقبول مدرسة المتفوقين الثانوية في عين شمس.

- يعقد هذا الامتحان إلكترونيا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان والتي تحدد مقارها الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم وتعلنها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

- على الطلاب متابعة الموقع الإلكتروني للوزارة لمعرفة رقم الجلوس، مكان وموعد الاختبار، نتائج القبول «ويعقد الاختبار من دور واحد فقط».

- يسمح للطلاب المتخلفين عن موعد إجراء الاختبار بعذر يقبله رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان بأداء الاختبار في يوم آخر يُحدد للطلاب المتخلفين عن الموعد.

إعلان نتائج المقبولين

- تعلن نتيجة المقبولين لهذه المدرسة على الموقع الإلكتروني للوزارة وعلى الطلاب المقبولين طباعة إشعار النتيجة من على موقع الوزارة، والتقدم به الإدارة المدرسة؛ لاستلام خطاب معتمد منها بموجب هذا الإشعار؛ لسحب ملفه من مدرسته الثانوية المقيد بها، وتسليمه لشؤون الطلبة في مدرسة المتفوقين باليد مع كل المستندات المطلوبة من الطالب.

- يتم قبول الطلاب بمدرسة المتفوقين بعين شمس طبقًا لترتيب درجاتهم في امتحانات القبول.

- تقوم المدرسة المتفوقين بعين شمس باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتحويل الطالب إلكترونيًا وتسجيله على قاعدة بيانات طلاب المدرسة.