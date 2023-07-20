سياحة الغوص تنتعش على شواطئ مرسى علم في البحر الأحمر بفضل الطبيعة

تشهد شواطئ مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر إقبالا كبيرا من السياح على رحلات الغطس، تزامنا مع فصل الصيف حيث رؤية الكائنات البحرية النادرة تحت الماء والشعاب المرجانية الرائعة والأسماك الملونة، ومداعبة الدرافيل.

إقبال على الغطس في مرسى علم

قال الخبير البحري حسن الطيب مؤسس جميعة الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إن سياحة الغوص في شواطئ مرسى علم تشهد انتعاشة سياحة، كونها تحتوي على مواقع غوص تجذب الجميع لرؤية ما بداخلها.

أفضل مواقع الغوص في مرسى علم

بينما قال الدكتور أحمد غلاب مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، إنه يوجد على بعد 44 ميلا جزيرتان صخريتان تسمي «الأخوين» يغوص فيها لسياح لرؤية الشعاب المرجانية الناعمة الوفيرة والمراوح الجورجونية والأنواع البحرية الكبيرة مثل أسماك القرش الرمادية والحريرية وذات الأطراف الفضية والمطرقة وسمك التونة.

وأضاف أن من مواقع الغوص الفريدة في مرسى علم منطقة شعاب ديدالوس وهي مناسبة للغواصين ذوي الخبرة ومنطقة شعاب القلعان بمحمية وادي الجمال «القلعان»، إذ تستغرق الرحلة بالقارب 80 دقيقة جنوب مرسى علم.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم

ومن جهته، كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق ومنتجعات مرسى علم تحرص على عمل رحلات غطس بصفة يومية للسياح من نزلاء الفنادق من مختلف الجنسيات الأجنبية، لافتا إلى أن اكثر السياح إقبالا على رحلات الغطس الألمان والإيطاليين والهولنديين.

وأشار إلى ارتفاع معدلات نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم تزامنا مع بدء موسم الصيف، لتكسر حاجز 80% منذ مطلع شهر يوليو الجاري، مع توافد جنسيات11 دولة أوروبية على شواطئ مرسى علم.