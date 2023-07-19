مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران تقل آلاف السياح من أوروبا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، 11 رحلة طيران قادمة من 6 دول تقل نحو 3 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران

وكشف مصدر ملاحي بمطار مرسي علم الدولي في تصريحات لـ«الوطن»، عن استقبال سلطات مطار مرسى علم الدولي نحو 3 آلاف على متن 11 رحلة طيران قادمة من مطارات 6 دول أوربية هي «ألمانيا وإيطاليا وسلوفاكيا والنمسا والتشكيك والمجر» وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

وصول آلاف السياح إلى مرسى علم

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، عن استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال 3 سائح على متن 11 رحلة طيران من المقرر وصولهم على مدار اليوم، وذلك ‪ ضمن 130 رحلة طيران من المقرر وصولهم على الأسبوع الجاري .

ولفت الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع بدء موسم الصيف وتوافد الآلاف من السائحين الأجانب على شواطئ مرسي علم، التي أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب.