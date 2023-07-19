سياح أوروبيون يقبلون على المشاركة في مهرجان الفوم بشواطئ مرسى علم

شهدت شواطئ مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، إقبالا كبيرا من السياح على مهرجان الفوم اليوم الأربعاء، بمشاركة أجانب من 12 دولة أوروبية على أنغام الموسيقى في جو ترفيهي بغرض تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

مهرجان الفوم على شواطئ مرسي علم

نظمت فنادق مرسي علم مهرجان الفوم اليوم، لتنشيط السياحة وسط تفاعل الأجانب على أنغام الموسيقى والتقاط الصور التذكارية ونشرها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

إقبال على مهرجان الفوم

قال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، ومنظم مهرجان الفوم إن هناك إقبالا كبيرا من السياح الأجانب بـ12 دولة أوروبية هي التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وسويسرا والمجر والنمسا للمشاركة في المهرجان.

وأوضح عاطف عثمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مهرجان الفوم يهدف إلى إدخال البهجة والسرور على السائحين، وخلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة وتنشيط وعمل رواج على شواطئ مرسى علم.

ارتفاع حركة الرحلات إلى مرسى علم

وأشار أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مرسى علم، إذ استقبلت مرسى علم الأسبوع الجاري حوالي 30 ألف سائح على متن 130‪ رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا.