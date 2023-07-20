«صحة كفر الشيخ» تستقبل السيدات لإجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي مجانا

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّه جرى الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال سيدات وفتيات مركز سيدي سالم لإجراء الكشف الطبي بسيارة المامو والسونار، ضمن المشروع القومي لصحة المرأة، إذ يجرى استقبال السيدات اليوم 20 يوليو الجاري لمدة 5 أيام.

بناء خيمة بفناء مستشفى سيدي سالم المركزي لاستقبال السيدات

وأضاف المحافظ، أنّه جرى إقامة خيمة بفناء مستشفى سيدي سالم المركزي، لاستقبال سيدات وفتيات قرى مركز ومدينة سيدي سالم لإجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي مجانا، مناشدا الأهالي بالاستفادة من الخدمات الطبية التي ستُقدم بها، بوجود طاقم طبي متميز، بإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وإشراف وتنفيذ الدكتورة آمال حجاج، مدير الرعاية الأساسية، ومنسق عام المبادرات الرئاسية، ومنسق عام مبادرة «100 يوم صحة» بكفر الشيخ، ضمن المبادرات الرئاسية، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصحة المرأة.

وأوضح أنّ المشروع ضمن مبادرة «100 يوم صحة» ويستهدف المرأة من عُمر 18 عاما فما فوق، ويشمل التوعية والفحص باستخدام جهاز المامو من عُمر 23 عام فيما فوق، ويعد فرصة رائعة لفتيات وسيدات سيدي سالم، وجميع الفحوصات والأشعات مجانية.