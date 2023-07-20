أسعار الذهب اليوم الخميس 20-7-2023 في مصر.. استقرار عيار 21

شهد الذهب اليوم استقرارا في الأسعار ببداية التعاملات اليومية وتحديدا عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الخميس 20-7-2023 في مصر، حسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 2474 جنيها للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة، ويعتبر الذهب عيار 24 هو الأنقى بين الأعيرة الأخرى، لذا يدخل في صناعة السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 2165 جنيها للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر اتنشاراً داخل السوق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس فسجل 1856 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2268 جنيها للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل اليوم 1443 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس فسجل 17320 جنيها للشراء دوت إضافة سعر المصنعية والضريبة، حيث يصل وزن الجنيه الذهب إلى 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم في المحلات بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم في المحلات وفقا لسعر الضريبة والمصنعية التي يحددها تجار محلات بيع المشغولات الذهبية.