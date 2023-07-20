مطار مرسى علم يستقبل 16 رحلة طيران قادمة من 6 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم 16 رحلة طيران سياحية قادمة من 6 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا، بينها 3 رحلات عبر خطوط مصر للطيران، وذلك حسب جدول التشغيل المعلن، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول 4 آلاف سائح اليوم

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر لـ«الوطن» أن جميع فنادق مرسى علم على استعداد تام لاستقبال السائحين، وهناك ما يقرب من 4 آلاف سائح من المقرر وصولهم، ويجرى استقبالهم بالورود والهدايا التذكارية والهدايا ومشروبات الضيافة.

وأشار إلى أن فنادق ومنتجعات مرسى علم استقبلت الأسبوع الجاري حوالي 30 ألف سائح من جنسيات مختلفة من 12 دولة أوروبية، مؤكدا ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إذ وصلت إلى 80 %، حيث أصبحت شواطئ مرسى علم وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب.