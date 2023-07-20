«مستر إكس» يحقق 376 ألف جنيه إيرادات في دور العرض خلال يوم واحد

احتل فيلم «مستر إكس»، المرتبة الثالثة في شباك التذاكر، منافسا الأفلام الأخرى في دور العرض، والفيلم بطولة أحمد فهمي وتشاركه البطولة الفنانة هنا الزاهد.

إيرادات فيلم مستر إكس أمس بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إن فيلم مستر إكس حقق أمس بدور العرض ما يقرب من 376 ألف جنيه، وحافظ على مكانته بين الأفلام الأخرى المنافسة في السينما.

قصة فيلم مستر إكس

تدور قصة فيلم مستر إكس في إطار تشويقي اجتماعي، حيث تعتمد القصة الأساسية على الفنان أحمد فهمي الذي قرر أن يفتح شركة خاصة هدفها مساعدة الرجال على الانفصال عن زوجاتهم، خاصة بعدما تسببت الفنانة هنا الزاهد في عقدة نفسية كبيرة له، بسبب تنمرها عليه.

أبطال فيلم مستر إكس

وجمع المخرج أحمد عبد الوهاب عددا من النجوم خلال فيلم مستر إكس، والعمل من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، رحاب الجمل، محمد أنور، وحرص مخرج العمل على جمع عدد كبير من ضيوف الشرف خلال أحداث الفيلم منهم بيج رامي، مي عمر، إلهام شاهين، أمير شاهين، وعدد آخر من النجوم.