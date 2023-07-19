422 ألف جنيه إيرادات فيلم «مستر إكس» بالسينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس تقدر بـ 421 ألف و651 جنيه، ليأتي في المركز الأخير في قائمة الإيرادات اليومية، فيما يتصدر فيلم بيت الروبي بإيرادات أمس كسرت حاجز مليون جنيه، وفيلم البعبع بإيرادات أمس أكثر من 550 ألف جنيه، وفيلم تاج بإيرادات 470 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

قصة فيلم مستر إكس

وتدور أحداث فيلم مستر إكس في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم، وتحدث له مفاجآت كثيرة عن طريق ضيوف شرف الفيلم.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف ابرزهم أكرم حسني ومجدي عبدالغني، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

ويعد فيلم مستر إكس، أول عمل سينمائي يجمع بين أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، فيما سبقه تعاون درامي من خلال مسلسل الواد سيد الشحات عام 2019، وظهر «فهمي» ضيف شرف في إحدى حلقات مسلسل حلوة الدنيا سكر، والذي يعد أول بطولة مطلقة لـ«هنا».