20 مليون جنيه إجمالي إيرادات مستر إكس في دور العرض

نجاح كبير حققه الفنان أحمد فهمي بفيلمه الجديد مستر إكس، إذ استطاع أن يحقق 453 ألف جنيه أمس بدور العرض، وسط الأفلام الأخرى المنافسة بموسم عيد الأضحى، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم مستر إكس

ووصل إجمالي إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي إلى 20 مليون جنيه، إذ استطاع أن يحافظ على مكانته وسط الأفلام الأخرى.

أحداث فيلم مستر إكس

تدور أحداث فيلم مستر إكس، في إطار تشويقي اجتماعي، حول إنشاء مستر إكس لشركة خاصة من أجل تطليق الرجال من زوجاتهم بسبب المشكلات التي تحدث بينهم، وبحيل وطرق مختلفة، وذلك بسبب عقدة نفسية سببتها له الفنانة هنا الزاهد.

ضيوف شرف فيلم مستر إكس

ظهر خلال الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم إلهام شاهين، وبيج رامي، ومي عمر، وأكرم حسني، ومجدي عبدالغني، وعدد كبير من النجوم، وهو بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد أنور، ورحاب الجمل، وإخراج أحمد عبدالوهاب، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي.