فيلم مستر إكس لأحمد فهمي يحقق 21 مليون جنيه إيرادات في دور العرض

حقق الفنان أحمد فهمي21 مليون جنيه إجمالي إيرادات بفيلمه الجديد مستر إكس، منذ نزوله، حيث احتل المرتبة الرابعة بين الأفلام المتنافسة، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم مستر إكس

ويعتبر فيلم مستر إكس، من الأرقام القياسية خاصة في ظل المنافسة التي يشهدها الفيلم في الفترة الحالية.

أحداث مستر إكس

تدور أحداث فيلم مستر إكس، في إطار تشويقي اجتماعي، حول إنشاء مستر إكس، شركة خاصة من أجل تطليق الرجال من زوجاتهم بسبب المشكلات التي تحدث بينهم، وبحيل وطرق مختلفة، بسبب عقدة نفسية سببتها له الفنانة هنا الزاهد.

ضيوف شرف فيلم مستر إكس

ظهر خلال الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم إلهام شاهين، وبيج رامي، ومي عمر، وأكرم حسني، ومجدي عبدالغني، وعدد كبير من النجوم، وهو بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد أنور، ورحاب الجمل، وإخراج أحمد عبدالوهاب، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي.