موجة حر تضرب القارة العجوز ودول أوروبا تشهد درجات حرارة قياسية

دخلت موجة الحر التي تجتاح جنوب القارة الأوروبية، اليوم الخميس، مرحلة أشد، حيث تشهد إيطاليا وإسبانيا واليونان، اليوم، درجات حرارة قياسية، فيما ستتعرض دولا أخرى في القارة الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وبولندا لدرجات حرارة مرتفعة خلال الأيام المقبلة.

من جهتها أعلنت إيطاليا حالة التأهب القصوى في 23 مدينة مع احتمال وصول درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية، في الوقت الذي تسببت فيه موجة الحر الشديدة وحرائق الغابات والفيضانات في دمار ممتد من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين.

حرائق الغابات في اليونان

واشتعلت حرائق الغابات غرب العاصمة اليونانية أثينا، فيما استأنفت الطائرات رش المياه من الجو مع مطلع النهار وواصل رجال الإطفاء عملهم طوال الليل لمنع النيران من الوصول إلى مصافي تكرير البترول الساحلية.

ودمرت الحرائق عشرات المنازل ودفعت مئات الأشخاص إلى الفرار وغطت المنطقة بسحابات كثيفة من الدخان، وحذر الخبراء من وصول درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية اليوم الخميس.

وأدى شيوع النمط العالمي من موجات الحر بأجزاء من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة هذا الأسبوع إلى إبراز هذا التحدي وتسليط الضوء عليه.

خبير مناخ يحذر من تعرض أوروبا لدرجات حرارة قياسية

وحذر خبير المناخ، كارلو بونتمبو، من أن مناطق أخرى في القارة الأوروبية قد تتعرض إلى مستويات مماثلة من الحرارة القياسية، وسترتفع الحرارة في العاصمة الإسبانية مدريد إلى ما فوق 40 درجة مئوية.