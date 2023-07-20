متى تنتهي موجة الحر العالمية وأسبابها؟.. تضرب أوروبا وآسيا وأمريكا

متي تنتهي موجة الحر العالمية وأسبابها؟، سؤال طرحه الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء العالم، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي البريطانية».

متى تنتهي موجة الحر العالمية وأسبابها؟

وحول تساؤل متى تنتهي موجة الحر العالمية وأسبابها؟، شهدت أجزاء من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية ارتفاع درجات الحرارة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية مما اضطر أعداد كبيرة من المواطنين بترك البلاد واللجوء إلى مناطق أكثر اعتدالاً.

موجة الحر العالمية تضرب أجزاء من جنوب أوروبا وخاصة «إيطاليا واليونان وإسبانيا» حيث تشهد تلك المناطق ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة منذ عدة أيام، إذ أصدرت وزارة الصحة الإيطالية إنذاراً بالون الأحمر يخص 16 مدينة من بينها روما وبولونيا وفلورنسا بسبب توقع تسجيل درجات حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية، والرقم القياسي لأعلي درجة حرارة كانت في صقلية حيث وصلت إلى 48.8 درجة.

وتسببت ارتفاع درجات الحرارة في حرائق في غابات لابالما بإسبانية وتسببت في إجلاء ما لا يقل عن ألفي شخص وحرقت علي مساحة 4500 هكتار من الأراضي.

وحول متى تنتهي موجة الحر العالمية وأسبابها؟، ضربت موجة الحر العالمية أجزاءً من آسيا وأمريكا، إذ حذرت السلطات في ولاية كاليفورنيا وفي الصين من مخاطر الحر علي الصحة وطالبو من السكان الإكثار من شرب المياه والابتعاد عن أشعة الشمس الحارقة.

أسباب حدوث موجة الحر العالمية

- تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية، ويأتي في المقام الأول حرق الوقود الأحفوري مما يزيد من مستويات غازات الاحتباس الحراري التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي للأرض.

- مناخ الأرض يتغير بشكل طبيعي ومستمر حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ولكن في الوقت الحالي اتجاه الاحترار الحالي أسرع بكثير من أي تغير طبيعي حدث في أي وقت سابق.

- التلوث الناتج عن دخان المصانع والسيارات والتي من إحدى الأسباب الرئيسية في صعود درجات الحرارة، فتلك الملوثات تحبس الحرارة في الغلاف الجوي مما قد تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل أسرع.