«الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة في أغلب أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، وهي درجة الحرارة المقاسة في الظل، وستكون المحسوسة أعلى من هذه القيم من 2 درجة إلى 4 درجات.

مناطق الجمهورية ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنّ كل مناطق الجمهورية ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام، من 2 درجة إلى 3 درجات، حيث نتأثر في هذه الأيام بامتداد منخفض الهند الموسمي ومعه كتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية والخليج وبلاد الشام، وتتجاوز قيم الحرارة في هذه الكتل 50 درجة مئوية.

وتابعت: «مع مرور هذه الكتل على البحر المتوسط يحدث تعديل في قيم درجات الحرارة وتنخفض درجات حرارتها لكنها تكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وبالتالي فإنّ هناك ارتفاعًا كبيرًا في نسب الرطوبة وهي عامل مهم جدًا في إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة».