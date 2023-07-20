عاجل.. «الأرصاد» تعلن موعد انتهاء موجة الحر وتحسن الأحوال الجوية

ينتظر المصريون موعد انتهاء الموجة الحارة الأسبوع المقبل، حيث تشهد البلاد تراجعا في درجات الحرارة بنسبة تتراوح بين 2 حتى 3 درجات، بداية من السواحل الشمالية وصولا إلى القاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى، وفق ما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّ درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية الأسبوع المقبل، بعد انتهاء الموجة الحارة التي تؤثر على مصر منذ بداية الأسبوع الجاري، رغم استمرار نسب الرطوبة، والتي سوف تصل إلى ذروتها في أغسطس المقبل.

درجات الحرارة في الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة المتوقعة بداية من الأسبوع المقبل، جاءت كما يلي.

درجات الحرارة الجمعة 21 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 22 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 22 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 23 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 44 درجة مئوية.