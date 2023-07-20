«الأرصاد» تحذّر من طقس شديد الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة الكبرى تصل لـ40

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن أنّ البلاد تشهد طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، ويُتوقع أن تسجل العظمى في القاهرة 37 درجة، وفي العاصمة الإدارية الجديدة 39 درجة، وتتراوح بين 32-33 على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ومدينة العلمين الجديدة، فى حين تكسر حاجز الـ42 على محافظات جنوب البلاد.

ارتفاع نسب الرطوبة والحرارة المحسوسة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، ودرجة الحرارة المحسوسة بقييم بين درجة ودرجتين عن المسجلة، حيث تسجل المحسوسة اليوم على القاهرة الكبرى 40 درجة، فى حين تصل لـ35 على السواحل الشمالية، و43 على محافظات جنوب البلاد، ويسود طقس شديد الحرارة ورطب على جميع الأنحاء خلال ساعات النهار، في حين يسود طقس مائل للحرارة ورطب مع بداية ساعات المساء.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 38 - 27

- العاصمة الإدارية 39 - 26

- أكتوبر 38 - 27

- بنها 38 - 27

- دمنهور 36 - 25

- وادي النطرون 39 - 25

- كفر الشيخ 37 - 27

- المنصورة 38 - 27

- الزقازيق 39 - 26

- شبين الكوم 38 - 27

- طنطا 38 - 27

- دمياط 35 - 27

- بورسعيد 36 - 24

- الإسماعيلية 40 - 43

- السويس 36- 26

- العريش 36 - 24

- رفح 35 - 24

- رأس سدر 40- 27

- نخل 40 - 20

- كاترين 37 - 18

- الطور 36 - 26

- طابا 38 - 27

- شرم الشيخ 42 - 30

- الإسكندرية 33 - 25

- العلمين الجديدة 32 - 24

- مطروح 32 - 25

- السلوم 37 - 23

- سيوة 41 - 23

- رأس غارب 41 - 28

- الغردقة 42 - 29

- سفاجا 41 - 29

- مرسى علم 40 - 28

- شلاتين 40 - 27

- حلايب 37 - 29

- أبو رماد 38 - 28

- رأس حدربة 36 - 29

- الفيوم 40 - 26

- بني سويف 40 - 27

- المنيا 41 - 27

- أسيوط 42 - 28

- سوهاج 42 - 27

- قنا 43 - 28

- الأقصر 43 - 28

- أسوان 44 - 30

- الوادي الجديد 45 - 28

- أبوسمبل 42 - 27