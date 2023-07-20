ارتفاع درجات الحرارة في أمريكا والصين.. نصائح للمواطنين لتخفيف حدتها

يعاني عدد كبير من المواطنين حول العالم من ارتفاع الحرارة، وتشهد درجات الحرارة في أمريكا والصين ارتفاعا ملحوظا عن الدرجات التي سجلتها الدولتين في هذا التوقيت من العام، خلال السنوات الماضية، بسبب تغيرات المناخية.

درجات الحرارة في أمريكا والصين

وذكرت صحيفة «باردافاش» الهندية، أن التغيرات المناخية تسبب في نشوب حرائق عدة في أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، فيما حذرت وزارتا الصحة في واشنطن وبكين تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في أمريكا والصين، وقدمتا نصائح للمواطنين لتجنب الحرارة العالية.

وقالت وزارتا الصحة في الدولتين، إنّه يجب على المواطنين شرب الكثير من المياه، وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، في محاولة منهما لتخفيف آثار ارتفاع درجات الحرارة في أمريكا والصين على سكان الدولتين.

وفي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، التهمت النيران نحو 3200 هكتار واضطر أعداد كبيرة من المواطنين بترك منازلهم خوفاً من الحرائق، وفي كندا اشتعلت النيران في أكثر من 10 ملايين هكتار هذه السنة بسبب ارتفاع درجات الحرارة ويزال نحو 579 حرائق خارج السيطرة بحسب مركز مكافحة الحرائق في كندا.

الصين تسجل مستويات قياسية في درجات الحرارة

وفي الصين ظلت درجات الحرارة أعلى من 35 درجة مئوية لمدة 28 يومًا متتاليًا وهو رقم قياسي جديد، كما سجل حوض تورفان الصيني درجة حرارة قصوى وصلت 52.2 درجة مئوية يوم الأحد الماضي.

من جهتها، صرحت الأمم المتحدة أن علي العالم الاستعداد لموجات حر أقوى داعية الأفراد إلى تحضير خطط لمكافحة خاصة بهم ولمواجهة درجات حرارة قصوى خلال طول اليوم.