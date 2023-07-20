تعاون «مصري – صيني» لبناء جسم قطار القطار الكهربائي الخفيف محليا

تعاقدت شركة حلوان للآلات والمعدات، مصنع «999 الحربي»، مع إحدى شركات القطاع الخاص المصرية، وأخرى صينية، لتقديم الدعم الصناعي لمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، عبر تنفيذ أعمال الجلفنة لمكونات جسم القطار، والتي تعد من أهم مراحل تصنيع القطار، والذي يستهدف خدمة المناطق الصناعية والمدن الجديدة.

توطين تكنولوجيا التصنيع

وذكرت وزارة الإنتاج الحربي، في بيان صادر عنها قبل قليل، أنّ التعاقد الجديد يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لدعم توطين تكنولوجيا التصنيع ودعم الصناعة الوطنية.

وقال المهندس عزت عبد العزيز، رئيس «999 الحربي»، إنّ التعاقد مع الشركتين المصرية والصينية يأتي لتقديم تقنيات وخدمات لمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT؛ حيث تعد شركة حلوان للآلات والمعدات من أبرز الشركات التي ستقوم بأعمال الجلفنة لمكونات جسم القطار الخفيف LRT.

بناء جسم القطار الكهربائي الخفيف

وأضاف: «وبموجب التعاون، ستوفر شركة AVIC الصينية، التكنولوجيا اللازمة لبناء جسم القطار، بينما ستشارك شركة الزامل للحديد في تصنيع وتوريد السكك الحديدية والمعدات الأخرى المطلوبة للمشروع».

وقال محمد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنّ التعاون الجديد يأتي في إطار جهود وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز الصناعة المحلية وتطوير القطاعات الحيوية، وتوفير فرص عمل للشباب المصري.

مشروع استراتيجي

وأضاف «بكر»، أنّ القطار الكهربائي الخفيف LRT مشروع استراتيجي يهدف إلى تحسين نقل الركاب وتقليل الازدحام المروري في المنطقة وخدمة المدن الجديدة والمناطق الصناعية، مشيرا إلى أنّ هذه الخطوة إضافة قوية للإنجازات التي تحققت في مصر في مجال الصناعات الثقيلة والمعدات، وتعكس الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التقدم والتنمية في مصر.