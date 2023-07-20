أشرف عبدالغفور رئيسا للجنة تحكيم مسابقة العروض بمهرجان المسرح في دورة الزعيم

ـعلن مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية في دورته السادسة عشرة، دورة الفنان الكبير عادل إمام، والتي تنطلق يوم 29 يوليو وتستمر حتى 14 أغسطس.

لجنة التحكيم برئاسة أشرف عبد الغفور

تشكلت لجنة التحكيم من الفنان أشرف عبد الغفور رئيسا، وعضوية كل من الفنان مجدي كامل، المخرج نادر صلاح الدين، الموسيقار طارق مهران، مهندس الديكور محمد الغرباوي، الدكتورة سحر حلمي هلالي، الناقد جرجس شكري ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن.

عدد العروض التي تتنافس بالمهرجان

ويتنافس في تلك المسابقة 37 عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضى.

وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي:

من الفرق المستقلة والحرة: يشارك 5 عروض

فرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني والمسرح الخاص والجامعي: 5 عروض

البيت الفني للمسرح:6 عروض،

دار الأوبرا المصرية: عرض واحد.

3 عروض من أكاديمية الفنون

وتشارك أكاديمية الفنون بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض، أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.