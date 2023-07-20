فيلم مطرح مطروح يتذيّل قائمة إيرادات أمس بـ191 ألف جنيه

جاء فيلم مطرح مطروح، في المرتبة الأخيرة بين الأفلام المتنافسة بدور العرض، حيث حقق 191 ألف جنيه، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أبطال فيلم مطرح مطروح

فيلم مطرح مطروح يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم محمود حميدة وشيماء سيف وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر ومحمد السعدني وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.

تفاصيل فيلم مطرح مطروح

ويدور فيلم مطرح مطروح، في إطار من الكوميديا في فترة الأربعينيات، من خلال ذهاب أسرة الفنان محمود حميدة الذي يجسد شخصية موظف حكومي، إلى المصيف، ويتفاجأون بنشوب الحرب وتورطهم فيها ومن هنا تنطلق الأحداث.

وروج المنتج محمد السبكي للفيلم، بنشر فيديو للنجم البريطاني سكوت آدكنز الشهير بـ«بويكا»، الذي يظهر ضمن أحداث الفيلم، والذي يُعرض حاليا في دور السينمات، مشيرا إلى أنّه سيتواجد في السينمات المصرية مع الجمهور خلال الفترة المقبلة.