رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

فيلم مطرح مطروح يتذيّل قائمة إيرادات أمس بـ191 ألف جنيه

كتب:

ضحى محمد
12:23 م | الخميس 20 يوليو 2023
فيلم مطرح مطروح

فيلم مطرح مطروح

جاء فيلم مطرح مطروح، في المرتبة الأخيرة بين الأفلام المتنافسة بدور العرض، حيث حقق 191 ألف جنيه، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أبطال فيلم مطرح مطروح 

فيلم مطرح مطروح يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم محمود حميدة وشيماء سيف وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر ومحمد السعدني وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.

تفاصيل فيلم مطرح مطروح

ويدور فيلم مطرح مطروح، في إطار من الكوميديا في فترة الأربعينيات، من خلال ذهاب أسرة الفنان محمود حميدة الذي يجسد شخصية موظف حكومي، إلى المصيف، ويتفاجأون بنشوب الحرب وتورطهم فيها ومن هنا تنطلق الأحداث.

وروج المنتج محمد السبكي للفيلم، بنشر فيديو للنجم البريطاني سكوت آدكنز الشهير بـ«بويكا»، الذي يظهر ضمن أحداث الفيلم، والذي يُعرض حاليا في دور السينمات، مشيرا إلى أنّه سيتواجد في السينمات المصرية مع الجمهور خلال الفترة المقبلة.

اقرأ المزيد:

محمود حميدة يحتفل بانطلاق فيلم «مطرح مطروح» بإحدى سينمات أكتوبر اليوم

كريم عفيفي: فيلم «مطرح مطروح» الأقرب لقلبي وتعبني جدا

محمود حميدة: أصيبت بضربتين شمس بسبب تصوير فيلم مطرح مطروح

الفنان العالمي سكوت آدكنز يدعو جمهوره لمشاهدة فيلم «مطرح مطروح» (فيديو)
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.