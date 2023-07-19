الفنان العالمي سكوت آدكنز يدعو جمهوره لمشاهدة فيلم «مطرح مطروح» (فيديو)

دعا الفنان البريطاني، سكوت آدكنز، جمهوره في مصر، لمشاهدة فيلمه الجديد «مطرح مطروح»، الذي يُشارك في بطولته مع الثنائي محمود حميدة وكريم عفيفي.

وظهر سكوت آدكنز، في مقطع فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهو يشوق جمهوره لمُشاهدة الفيلم، كونه يحمل العديد من المفاجآت، حيث يأتي ذلك بعد غيابه عن العرض الخاص لـ«مطرح مطروح»، الذي نظمته الشركة المنتجة، أمس، في إحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر.

فيلم مطرح مطروح، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم محمود حميدة وشيماء سسيف وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر ومحمد السعدني وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر، خلال نشوب الحرب العالمية، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة والقوات الأجنبية.