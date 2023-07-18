محمود حميدة: أصيبت بضربتين شمس بسبب تصوير فيلم مطرح مطروح

وصل الفنان محمود حميدة، منذ قليل، العرض الخاص لفيلم مطرح مطروح، المقام حاليا بإحدى السينمات في منطقة السادس من أكتوبر.

الفنانون يهنئون محمود حميدة

كما حرص الفنان جمال عبد الناصر، والفنان محمد محمود، على الحضور منذ قليل لتهنئة محمود حميدة بالفيلم.

ومن جانبه، قال محمود حميدة لـ«الوطن»: «كل صناع وأبطال العمل تعبوا في تصوير هذا العمل؛ لأنهم كان بيصوروا في ظروف صعبة»، مشيرا إلى أنه أصيب بضربتين شمس خلال التصوير.