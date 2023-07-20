انقطاع تام للكهرباء في إيطاليا.. وروما تستعين بمشاهير لخفض استهلاك الطاقة

اضطرت الحكومة الإيطالية، لاتخاذ تدابير وقائية، وقطع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، بعد الارتفاع الكبير الذي تشهده البلاد في درجات الحرارة، وما تبعه من زيادة استخدام الطاقة ومكيفات الهواء، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة «ميامي هيرالد» الأمريكية.

واتخذ مسؤولو الصحة في إيطاليا إجراءات للسلامة من الحرارة، مثل مطالبة المشاهير بالظهور على التلفزيون لبث رسائل السلامة، وذلك في إطار محاولة تقليل الطلب على تشغيل الكهرباء.

ارتفاع تاريخي في درجات الحرارة بأوروبا وأمريكا

وتعاني المناطق في أمريكا من نفس درجات الحرارة التي تعاني منها أوروبا، وشهدت حديقة وادي الموت الوطنية في كاليفورنيا مؤخرًا ارتفاعًا قياسيًا، بينما تركت الظروف النارية في المناطق الغربية أكثر من 90 مليون شخص تحت تنبيهات الحرارة، بحسب ما ذكرته صحيفة «سي إن إن» الأمريكية.

وفي اليونان، أغلق أحد أكبر مناطق الجذب السياحي، وهو أكربوليس أثنيا، لضمان عدم ارتفاع درجة حرارة الزوار أثناء زيارة الهياكل الخارجية.