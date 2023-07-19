رئيس وزراء إيطاليا تشكر السيسي بعد عفوه عن باتريك زكي

قدمت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب إصداره اليوم الأربعاء، عفوا رئاسيا، عن الباحث باتريك زكي، الذي يحمل الجنسية المصرية، ولكن يدرس بجامعة بولونيا الإيطالية من خلال منحة أوروبية.

اهتمام الرئيس السيسي بالأمر

وذكرت «ميلوني»، في رسالة بثتها الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها قامت بطرح قضية الناشط باتريك جورج زكي على الرئيس السيسي في نوفمبر 2022 عند لقائها به، مضيفة: «وجدت منه اهتماما وتجاوبا، واليوم تلقى باتريك زكي عفوًا من رئيس الجمهورية، وأود أن أشكر الرئيس السيسي على هذه البادرة بالغة الأهمية».

عودة الباحث غدا إلى إيطاليا

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أن الباحث الذي يعمل في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، سيعود غدا إلى إيطاليا.