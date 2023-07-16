تفاصيل قرض السيارة في عدد من البنوك.. تمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه

يتيح البنك الأهلي المصري للمواطنين الفترة الحالية قرض السيارة بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه بدون ضمان، ويصل التمويل الخاص بالموظفين إلى 1.5 مليون جنيه، بينما يصل التمويل الخاص بأصحاب الأعمال والمهن الحرة إلى 3 ملايين جنيه، وعن الفترة المحددة للسداد تصل إلى 7 أعوام وذلك بسعر وعائد تنافسي.

قرض السيارة من بنك الإسكندرية

كما يقدم بنك الإسكندرية، قرضا للسيارة تصل قيمته إلى مليون جنيه، ويتم الحصول على القرض بداية من سن 21 بحد أقصى 65 عاما، مع نهاية فترة القرض، كما يصل الحد الأدنى للراتب إلى 10000 جنيه، ويجب على المقترض عند الذهاب للبنك استحضار شهادة أصلية بالراتب الشهري وخطاب تحويل الراتب من جهة العمل وإحضار البطاقة الشخصية وإيصال مرافق حديث.

قرض السيارة من البنك التجاري CIB

وأعلن البنك التجاري CIB عن قرض السيارة الخاص به، حيث تصل قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه، يمكن سدادها من خلال التقسيط وسعر عائد تنافسي أيضا يتراوح ما بين 22% و25.75% بينما يصل التمويل إلى 100%.