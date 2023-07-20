إزالة 96 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ 20 حالة إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز الحامول على مساحة 2850 متر، عبارة عن تعديات على أملاك الدولة، وتسليم الأرض خالية لجهة الولاية «ري - صرف»، بالتنسيق مع اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية -مدير أمن كفر الشيخ، وجميع جهات الولاية.

استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها

وأشار المحافظ، إلي أنّ ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

إزالة 96 حالة تعدٍ على مساحة 111 ألف 28 متر

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّ جملة ما تم إزالته 96 حالة تعدٍ على مساحة 111 ألف 28 متر، و4 قراريط و13 سهم، مؤكداً أنّ الحملة مستمرة لـ28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك، بحضور عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، ورضا الشربيني نائب رئيس المدينة، واللواء عبد العزيز سليم، مساعد مدير الأمن رئيس فرقة شرطة الحامول، والعميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، والرائد محمد هاني، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والقوة المرافقة لهم.