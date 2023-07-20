عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن انتقال زيزو وفتوح للأهلي: كل شئ وارد

علق الإعلامي أحمد شوبير على إمكانية انتقال أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى صفوف الأهلي، مشددا على أن كرة القدم تعيش عصر الاحتراف وكل شئ وارد حدوثه على أرض الواقع.

موقف زيزو وفتوح من الانتقال إلى الأهلي وقال شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت أف أم»: «البعض يتحدث بسخرية عن إمكانية انتقال زيزو وفتوح ثنائي الزمالك إلى الأهلي بعد إعلان إدارة النادي الأحمر بشكل رسمي عن التعاقد مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأبيض السابق ولكن هذا الأمر قد يكون واقعا وليس مستبعد حدوثه».

وأشار: «كرة القدم أصبحت تعيش عصر الاحتراف واللاعب الذي يجد فرصة أفضل أو يعاني في تأخر صرف مستحقاته المالية قد ينضم إلى فريق آخر، إذا رأى أن العرض المالي أفضل بالنسبة له».

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

شوبير يتحدث عن صفقة إمام عاشور وعن انضمام إمام عاشور إلى الأهلي علق قائلا: «إمام عاشور إضافة قوية للأهلي ومن وقت تواجده بصفوف الزمالك وبعد رحيل التونسي فرجاني ساسي، وصرحت بأن عاشور، سيعوض غياب فرجاني، وهو ما حدث بالفعل».

إمام عاشور ظهر في لقاء الأهلي وحرس الحدود

وأختتم: «إمام عاشور ساهم في فوز الزمالك بالعديد من البطولات وبكل تأكيد سيكون له دورا مؤثرا مع الأهلي بعد إعلان التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي».