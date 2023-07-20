إدارة التفتيش البيئي والمخلفات الخطرة تحرر محاضر لـ5 مصانع بالشرقية

نفذت إدارة التفتيش البيئي والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وبالإشتراك مع إدارة التموين بمركز بلبيس، حملة مفاجئة للتفتيش على عدد من المنشآت الصناعية بمركز بلبيس للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الأمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة، وأسفرت الحملة على ضبط خمس منشآت وتم تحرير جنح لهذه المنشآت.

حملة مفاجئة للتفتيش على عدد من المنشآت الصناعية

ومن جهته، أشار الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في (عدم وجود سجل مخالفات خطرة – عدم وجود سجل بيئي – عدم مطابقة غرفة تجميع النفايات للإشتراطات البيئية -عدم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبة -عدم وجود غرفه للمخلفات الصلبة -انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة ) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

تحرير محاضر للمخالفين

وتم تحرير محاضر حيال المنشآت المخالفة وجاءت علي النحو التالي "تحرير محضر جنحة لمصنع إنتاج المخصبات الزراعية رقم (12218) جنح بلبيس لسنة 2023. وتحرير محضر جنحة لمصنع إنتاج خامات البلاستيك رقم (12219) جنح بلبيس لسنة 2023.

كما تم تحرير محضر جنحة لمصنع انتاج غراء الأخشاب رقم (12220)جنح بلبيس لسنة 2023. وتحرير محضر جنحه لمصنع مواد كيميائية رقم (12221) جنح بلبيس لسنة 2023، وتحرير محضر جنحة لمصنع انتاج الأحبار رقم (12222) جنح بلبيس لسنة 2023.