الإسكندرية تستضيف البطولة العربية لكمال الأجسام للعام الثاني على التوالي

علّق الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي الأفريقي لكمال الأجسام، على استضافة الإسكندرية البطولة العربية الـ23 لكمال الأجسام للعام الثاني على التوالي، وقال «فهيم» خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «ليس من المعتاد أن يتم تنظيم بطولة عربية أو قارية في بلد مرتين متتاليتين، وجميع الدول أشادت ببطولة العام الماضي ولاقت التنظيم إشادة من الجميع».

التجهيز والتنظيم على أعلى مستوى

وأضاف: «التنظيم كان على أعلى مستوى والإقامة كانت في أفضل فنادق الإسكندرية، والملعب كان عصريا ومميزا للغاية، وفي نهاية البطولة كانت الإشادات كثيرة والكل أرسل لي التهاني والشكر على كرم الضيافة والاستقبال، ولذلك، بدأت الدول تطلب إعادة تنظيم البطولة هذا العام في الإسكندرية، وتم الموافقة على ذلك، وستكون أكثر نجاحا من بطولة العام الماضي ولن تقل عنها».

تخصيص مكان لاستقبال الوفود

وأكد، أن المحافظ قرر بالتنسيق مع مسؤولين بمطار برج العرب، تخصيص مكان لاستقبال الوفود وتسهيل دخولهم بأسرع وقت ممكن، والانتقالات ستكون على أعلى مستوى وفندق إقامة المشاركين في البطولة من أكبر فنادق الإسكندرية المطلة على البحر.