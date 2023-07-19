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رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة: بيع 9 محلات تجارية في الحي الأول

كتب:

أيمن حمزة
10:47 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة

جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة

صرح المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّه جرى بيع 9 محلات تجارية بأنشطة مختلفة بالحي السكني الأول ومخبز بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالحي السكني الثامن، خلال جلسة المزاد العلني المنعقدة بجهاز مدينة برج العرب الجديدة.

بيع 9 محلات تجارية ومخبز بمدينة برج العرب الجديدة

وأضاف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنّه تم إجراء القرعة العلنية لتخصيص 7 أكشاك شاغرة بأماكن مختلفة بالمدينة «منافذ الخير سابقا»، و أسفرت القرعة عن تخصيص 4 منافذ منها، بحضور أعضاء المجتمع المدنى بمجلس الأمناء، ومسؤولي الجهاز.

وأوضح المهندس خالد شاهين، أنّ ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تلبية احتياجات سكان المدن الجديدة، وتوفير الخدمات المختلفة.

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