رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

وجاء في البرقية: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، يسعدني أن أبعث إلى فخامتكم أسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن والتي أظهر فيها المصريون وعيهم بما يحاك لهم، فخرجوا جميعاً ضد قوى الظلام والشر ليردوها خائبة على أعقابها وينقذوا وطنهم».

وأضاف: «انتهز هذه المناسبة وأتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء أن يعيدها على سيادتكم بالتوفيق والسداد وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الرخاء والازدهار.. حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم».