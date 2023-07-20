عاجل.. فتوح يحسم جدل الرحيل للأهلي.. ويبلغ الزمالك بقراره النهائي

حسم أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، جدل أنباء مفاوضات النادي الأهلي، خاصة وأنه يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، وترددت أنباء عديدة عن وجود مفاوضات من جانب مسؤولي القلعة الحمراء.

مصدر: لا توجد مفاوضات رسمية من النادي الأهلي

وقال مصدر مقرب من فتوح في تصريحات خاصة للوطن سبورت: «لا توجد مفاوضات رسمية من النادي الأهلي، واللاعب رد على مسؤولي نادي الزمالك بأنه موافق على التجديد ولكن بشرط الحصول على المستحقات القديمة ومقدم التعاقد الخاص بالعقد الجديد مع الفارس الأبيض».

توح أحد أهم لاعبي الدوري المصري

ويعتبر أحمد فتوح أحد أهم لاعبي الدوري المصري في الوقت الحالي وكان ارتبط اسمه بالنادي الأهلي والذي يبحث عن لاعب ليكون بجانب الدولي التونسي علي معلول.