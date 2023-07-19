قيادي بمستقبل وطن: قرارات العفو تؤكد حرص الرئيس على نجاح الحوار الوطني

أشاد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استخدم سلطاته الدستورية وأصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس السيسي يؤكد حرص القيادة السياسية على استكمال مجريات الحوار الوطني والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية، وأن القيادة السياسية حريصة على الاستجابة لدعوات الحوار الوطني وإنجاحه.

وقال رزق، إن الرئيس السيسي حريص على توفير مزيد من عناصر المناخ الإيجابي لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوة الرئيس للحوار الذي يستهدف الوصول بمخرجات تحدد أولويات العمل الوطني في المرحلة الحالية، كما أن القرار يدعم الحريات العامة وحقوق الإنسان، وإفساح المجال وإعطاء فرصة جديدة لأبناء الوطن للاستفادة منهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة، والرئيس السيسي حريص على الاطلاع على مواقف الأحزاب السياسية المختلفة واحترامها.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قرار الرئيس السيسي يأتي في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، خاصة أن الدولة المصرية مهتمة بكافة الأمور الخاصة بملف حقوق الإنسان في مصر، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة التي يعيشها الشعب المصري في الوقت الراهن تعتمد على الحوار ووحدة الصف، بالإضافة إلى توفير حياة كريمة للإنسان وبناء قدراته ومواهبه ودعمه بكل السبل والوسائل من أجل أن يتمكن من المشاركة في بناء مستقبل الوطن.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي منذ أن دعا إلى الحوار الوطني في أبريل 2022، أعاد إحياء لجنة العفو الرئاسي التي ساهمت في الإفراج عن مئات الحالات سواء بعفو رئاسي أو بقرارات من النيابة العامة بالإفراج عن محبوسين احتياطا، وتمكنت من توفير مناخ مناسب للحوار الوطني، وعملت على حشد الجهود الوطنية لترسيخ الممارسات الحقوقية بمفهومها الشامل، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، رافعة شعار وطن يتسع للجميع، خاصة أن تلك اللجنة حظيت بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية.