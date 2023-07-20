إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالاسماعيلية 

أصيب 3 أشخاص صباح اليوم الخميس في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي قرب مركز ومدينة فايد، وجرى نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم «ص ع أ 427»، وانتقال قوات الشرطة وسيارات النجدة إلى مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، فيما حررت الشرطة المحاصر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.