الإسماعيلية تستعد للدورة الثانية من مهرجان المانجو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ولمياء حمدين، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إعلان تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الثانية».

الإسماعيلية تطلق الدورة الثانية للمهرجان

وتستعد محافظة الإسماعيلية لإطلاق الدورة الثانية لمهرجان الإسماعيلية للمانجو الذي ينطلق في 18 و19 أغسطس، ويضم مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية والفنية والحفلات، إضافة إلى ملتقى تصديري لفتح أسواق تصديرية جديدة.

وتتربع المانجو الإسماعيلاوية على عرش فاكهة فصل الصيف بمصر، وتدخل في تنافس كبير مع المانجو الصعيدي، والتي تطرح في الأسواق قبل شهر من حصاد الإسماعيلية.

ويبدأ مجموعة كبيرة من المزارعين جني ثمار المانجو بداية من منتصف يوليو وحتى نهاية أكتوبر، وتشتهر عروس القنال بإنتاج أنواع محلية من المانجو مثل السكري والعويس والزبدة والصديق والهندي، وأصناف أجنبية مثل الناعومي، واشتهرت الإسماعيلية بإنتاج كميات كبيرة من المانجو بجودة عالية، بسبب طبيعة المحافظة الاستوائية.