محافظ الإسماعيلية: نسعى لتنشيط الاستثمار الزراعي من خلال مهرجان المانجو

قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أنه جرى الإعداد لملف مهرجان الإسماعيلية للمانجو بالاشتراك مع رابطي منتجي المانجو، والغرفة التجارية بالإسماعيلية، لتحقيق الاستفادة الكاملة في تنظيم فعاليات المهرجان.

دراسة نتائج مهرجان المانجو العام الماضي

وأضاف «بشارة»، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أنه تمت دراسة نتائج مهرجان المانجو العام الماضي لوضع رؤية شاملة في تنفيذ نسخة هذا العام من المهرجان حتى يحقق الهدف المرجو منه.

وعقد اللواء شريف بشارة ظهر اليوم الأربعاء، المؤتمر الإعلامي الرسمي للإعلان عن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للمانجو، في دورته الثانية 2023 بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والسكرتير العام للمحافظة، وأحمد شجيع المنسق العام لمهرجان المانجو، وممثلي الغرفة التجارية بالإسماعيلية.

وفود رسمية لعدد من السفارات والملحقين التجاريين

وقال اللواء شريف بشارة إن المهرجان المقرر انطلاقه يومي 18 و19 أغسطس المقبل سيتم استقبال فيه وفود رسمية لعدد من السفارات والملحقين التجاريين بهدف تنشيط الاستثمار الزراعي في الإسماعيلية.

واستعرض محافظ الإسماعيلية فيلم ترويجي عن مهرجان المانجو، وفقرات وأماكن فعاليات المهرجان المقرر إقامتها أمام مبنى المحافظة القديمة، حتى الحديقة المفتوحة نمرة 6