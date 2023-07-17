«المشوار الأخير».. تفاصيل وفاة رضيع بين أحضان والدته أسفل عقار حدائق القبة

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من انتشال جثامين 8 ضحايا من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة، وكان من بين الضحايا ربة منزل لم يمر على زواجها أكثر من عام ونصف، لقيت مصرعها وفي حضنها طفلها الصغير عمره شهور قليلة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة حدائق القبة بالقاهرة، كشفت «سحر .أ» ابنة خال الضحية لـ«الوطن» تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الضحية وطفلها الرضيع، مشيرة إلى أنه في تلك الليلة كانت الضحية وطفلها الرضيع في زيارة لـ«سلفتها» داخل شقتها، وحين قررت الضحية المغادرة أصرت الأولى عليها يأن تقضي وطفلها الصغير تلك الليلة معها في شقتها، فاضطرت أن تظل موجودة معها، ولكنها لم تكن تعلم بأن العقار سينهار في الخامسة فجرًا، حيث توفيت الأم وفي حضنها طفل الصغير الذي لم يتجاوز عمره شهور قليلة.

مكالمة هاتفية وصدمة مدوية

وأضافت أنه في الصباح الباكر تفاجأت الأسرة بمكالمة هاتفية من الأهالي يخبروهم بانهيار العقار ومصرع الجميع في حالة حزن على الأم وطفلها منذ لحظة الواقعة، وأن رجال الحماية المدنية انتشلوا الضحايا من أسفل أنقاض العقار.

وأوضح مصدر مطلع أن عقار حدائق القبة صادر له قرار ترميم كامل منذ 31 سنة وتحديدًا في عام 1992، وألزمت مالكه بأعمال ترميم كاملة للعقار بسبب تآكل الجدران، كما أنّ مالك العقار لم يلتزم بتنفيذ القرار وجار ضبطه، كما أرتفع عدد الضحايا إلى 8 متوفين فيما يبحث رجال الإنقاذ البري عن مفقودين.