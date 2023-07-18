وفاة سيدة صدمتها دراجة نارية في السويس.. «قائدها فر هاربا»

توفيت سيدة في العقد الخامس من عمرها، بعد يومين من تعرضها لحادث سير؛ إذ صدمها دارجة بخارية «موتسكيل»، مسرعا في ميدان الترعة بحي الأربعين في السويس، وفر هاربا، وجرى نقلها لمستشفى السويس العام، باشتباه نزيف في المخ، لكنها فارقت الحياة.

بلاغ بتصادم دراجة بخارية وسيدة في السويس

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقي بلاغا من المارة بميدان الترعة مساء أمس الأول الأحد، يفيد تصادم درجة نارية هاربة مع سيدة، خلال سيرها في أول ميدان الترعة بشارع الجيش، اتجاه ميدان الأربعين.

وعلى الفور، كلف الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بتوجيه سيارة إسعاف، لتقديم التأمين الطبي، ونقل المصابة إلى مستشفى السويس العام، لتلقي العلاج.

وكشفت المعاينة الأولية أن المصابة تدعى ميرفت محمود محمد محمود النعيمي، 53 عاما، تعرضت لتصادم دراجة نارية مسرعة، وفر قائدها هاربا.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ استقبل سيدة مصابة في حادث تصادم دراجة نارية بها في أول ميدان الترعة بحي الأربعين، مشيرا إلى أن إصابتها كانت عبارة عن اشتباه نزيف بالمخ والصدر وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، لكنها فارقت الحياه بعد مرور حوالي 48 ساعة من إصابتها.

دعاء في رسالة مؤثرة من نجلها

ونشر نجل المتوفاة محمد النعيمي، دعاءً لأمه خلال محاولة إنقاذها بعد إصابتها، كان مضمونها: «يا رب وحياة حبيبك اجعل يومي قبل يوم أمي، خد صحتي واديهالها، أمي الغالية ربنا يقومها بالسلامة، أقسم بالله يا أمي إنتي طيبة وغلبانة قوميلي يا أمي عشان خاطري».

وتفاعل الكثيرون من رواد «السوشيال ميديا»، مع رسالة الابن المكلوم محمد النعيمي.